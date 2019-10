Curarsi con i libri: appuntamenti di libroterapia a Milano

“…Qualunque sia il vostro disturbo, la ricetta è semplice:un romanzo – o più d’uno – da leggere a intervalli regolari…”

a cura di Carla Pinna, libroterapista.

Programma

11 ottobre: Quando l’amore fa male.

25 ottobre: La frenesia della vita moderna. Superare la solitudine in un mondo affollato.

8 novembre: La frenesia della vita moderna.Voglia di mollare tutto, smania di partire, turisti o viaggiatori?

Tre incontri a cadenza quindicinale.

Quota di partecipazione Euro 75,00 + tessera associativa.

Singolo appuntamento Euro 30,00.

Labò' via Farini 70 #Milano

Per info e iscrizioni inviare una e-mail a :

segreteria@labomilano.it

https://www.labomilano.it/curarsi-con-i-libri/