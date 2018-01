Curarsi con i sogni - Il sogno come esperienza di crescita e cura personale

Ogni notte accendiamo dentro di noi un teatro affascinante e geniale, il teatro dei sogni.

Ogni sogno, anche quello che può apparire banale o illogico, è un capolavoro che nasce dalla saggezza proveniente dal centro della nostra coscienza e in modo spontaneo ci guida, attraverso la stessa intelligenza che organizza la vita, al nostro vero Sè.

Dai sogni possiamo imparare in modo creativo e giocoso, con i sogni possiamo curarci e trasformare il dolore e i blocchi in un'occasione di crescita.

Durante il seminario potremo interagire per mezzo di alcuni esercizi e tecniche con il nostro materiale onirico, e in questo modo trasformare e indirizzare i contenuti inconsci verso la nostra realizzazione.



Il seminario inizierà alle ore 10 con una pausa per il pranzo alle ore 13; riprenderà alle ore 15 e finirà intorno alle 18.

Per il pranzo ognuno dovrà organizzarsi da sé portandoselo da casa oppure può comprare qualcosa nei bar, ristoranti, panetterie e supermercati vicino al centro di Psicosintesi.



Facilitatore: Umberto Petrosino, psicologo e psicoterapeuta





Chi fosse interessata/o a partecipare o ad avere maggiori informazioni può scrivere o chiamare i seguenti contatti:

umberto.petrosino@virgilio.it

tel. 3331438573