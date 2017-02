"Cyberbullismo: profili giuridici e psicosociali" convegno. Interverrano: Prof Lucio Camaldo, Diritto dell'esecuzione penale e procedimento penale minorile Università degli Studi di Milano Prof. Giovanni Ziccardi, Informatica giuridica Università degli Studi di Milano Dott.ssa Laura Sciuto, Psicologa Ordine degli Psicologi della Lombardia Dott.ssa Paola Fumagalli, Psicologa Ordine degli Psicologi della Lombardia Dott. Luca Dinatale, Psicologo Semi di Melo (Centro per la Formazione e la Ricerca sull'Infanzia e L'Adolescenza) Per informazioni e iscrizioni: staff.f4crnetwork@gmail.com A cura di F4CRNetwork (Fight for Children's rights) www.f4crnetwork.com