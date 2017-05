"Cyclopride Day 2017": il 13 e il 14 maggio torna la festa della bicicletta

Sabato 13 e domenica 14 maggio Cyclopride Day celebra la bicicletta con una grande festa in piazza del Cannone, una pedalata e attività per i più piccoli.

Ad aprire la manifestazione, alle 11 di sabato 13 maggio, il Cyclo Pride Village, con la possibilità di iscriversi alla biciclettata collettiva in partenza da piazza del Cannone (gratis). Fino alle 18 poi ad animare lo spazio: un mercatino tematico, street food su due ruote, ciclofficina con messa a punto gratuita della bici, prove di nuovi modelli, libri su percorsi a piedi e in bici. Alle 11:30 inoltre è prevista un'esplorazione in bici di Parco Sempione a cura di Wonder Way (gratis, su prenotazione: mi.wonderway@gmail.com); alle 15:30 si tiene la Caccia all'alloro, una caccia al tesoro a pedali guidata da Bici & Radici (gratis, su prenotazione: info@bicieradici.com); mentre alle 16 i bambini possono prendere parte a un bicitour intorno al Castello (gratis).

Domenica 14 maggio poi si prosegue con mercatino tematico e street food; alle 10 parte il corteo di bici del Cyclopride Day da piazza del Cannone; alle 10:30 si tengono laboratori gratuiti per bambini e adulti (prenotazione: scuola@ccbmitalia.org); alle 12 il corteo arriva di ritorno in piazza del Cannone. Segue una festa con la musica di RDS, giochi e attività.

Per il programma completo: cyclopride.it.