D'Amico da ros duo presentano Shades of Freedom

Frutto dell’intensa ed eclettica collaborazione di Gabriella D’Amico (voce) e Cristiano Da Ros (contrabbasso), il disco d’esordio del D’Amico Da Ros Duo sarà presentato a Zig Zag, San Donato Milanese (via Libertà, 10, telefono 025272125), sabato 26 gennaio 2019, a partire dalle ore 17. Contrabbassista e bassista di grande esperienza, Cristiano Da Ros collabora con noti esponenti dell’ambiente jazzistico italiano ed internazionale, da Venezia a Trieste, da Boston a Siena, prendendo parte a numerosi progetti, forieri di premi e riconoscimenti. Cantante dagli interessi colti ed estesi, dalla lirica al jazz, Gabriella D’Amico è l’altra metà di un duo che riesce a conciliare il minimo strumentale indispensabile (solo contrabbasso e voce) con la più ampia ricerca musicale. Lo spirito casuale e intraprendente del D’Amico Da Ros Duo raccoglie subito l’idea di mettersi in gioco, sfidando i propri limiti e provando a studiare e a sperimentare soluzioni curiose e innovative. È così che Cristiano Da Ros e Gabriella D’Amico hanno cominciato, interpretando standard della tradizione americana in versione acustica, decidono poi di aggiungere, qua e là, effetti elettronici sia alla voce che allo strumento, quanto basta per arricchire le canzoni senza stravolgerle e, anzi, aggiungendo un pizzico di eccentricità particolarmente brillante. Tra i concerti e il lavoro in studio di registrazione ha preso forma un repertorio che allinea, tra gli altri, brani di David Bowie, Skunk Anansie, Beatles, George Gershwin, Louis Armstrong, Radiohead e Ben Webster che, infine, sono andati a costituire l’essenza di Shades of Freedom. L’evoluzione continua perché nel frattempo il D’Amico Da Ros Duo sta lavorando a un disco composto interamente di brani inediti, attualmente in fase di arrangiamento. L’ingresso alla presentazione di Shades Of Freedom (a cura di Gianni Del Savio), come tutti gli incontri di Zig Zag è libero e gratuito, con degustazione enologica conclusiva. Per ulteriori informazioni: www.zigzaglibricd.com.