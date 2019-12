Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

ll fenomeno del calcio femminile continua ad essere una metafora del cambio di mentalità che si sta producendo nella società: un cambio che non può fare marcia indietro, e iniziò con la forza, l'iniziativa, l'esperienza e il coraggio di pioniere come la Sagi. La visione e l'esplosione del calcio femminile a partire dalle stesse protagoniste (direttrici, giocatrici, giornaliste), e le sue prospettive del presente e del futuro, ci portano oggi a celebrare questo atto come un riconoscimento alla figura de "la Sagi”, esempio di tante donne dimenticate ingiustamente e che, come lei, decisero di affrontare l'ingiustizia di una società che viveva nella disuguaglianza e nella discriminazione. Lunedì 9 dicembre, ore 18.00 – Instituto Cervantes di Milano, Via Dante 12 Proiezione del documentario: La Sagi: una pioniera del Barça. Tavola rotonda: Da 'la Sagi' al momento culmine del calcio femminile Partecipano: Maria Teixidor, segretaria della Junta Directiva del FC Barcelona e responsabile del calcio femminile Juan Manuel de Prada, scrittore y biografo di Ana M. Sagi. Ilaria Pasqui, direttrice del calcio femminile del F.C. Internazionale Milano. Alessia Scurati, giornalista di Tuttosport Presenta: Teresa Iniesta, direttrice dell’Instituto Cervantes di Milano Modera: Josep Vives, portavoce della Junta Directiva del FC Barcelona Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Traduzione simultanea in italiano.