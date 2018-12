Da Lodi a piazzale Lodi, dall'hinterland a milano in noir con gli autori Maria Bertamoni e Oscar Logoteta

Gli autori Marina Bertamoni e Oscar Logoteta sabato 22 dicembre alle ore 18 saranno alla libreria Libropoli di San Giuliano Milanese . I due scrittori presenteranno i loro ultimi romanzi editi da Frilli: "Dieci parole per uccidere" e "Milano sottozero".

Sarà un viaggio in noir che partirà da Lodi, dall'ispettrice Luce Frambelli, passerà dall'hinterland e arriverà a Milano, in Piazzale Lodi a casa del Commissario Negri.