da milano all'europa per l'art nouveau

Mercoledì 24 maggio alle ore 18.00, alla Libreria Bocca in galleria Vittorio Emanuele a Milano verrà presentato il nuovo libro di Andrea Speziali "The World of Art Nouveau" (Cartacanta Editore). Nella cornice di incontri ''100Sommaruga'', mercoledì 24 maggio a Milano presso la libreria Bocca si vivrà l'atmosfera Art Nouveau raccontata dall'esperto di stile Liberty italiano, Andrea Speziali che per l'occasione presenterà l'ultima fatica letteraria ricca di sorprendenti scoperte. Un viaggio dalla capitale del Liberty italiano (Milano) per proseguire in tutta Europa. Saranno presenti anche Vittorio Castracane e il fotografo Luigi Matteoni. The World of Art Nouveau, ovvero l'Art Nouveau nel mondo è un itinerario in cui le immagini proposte diventano guida per un viaggio attraverso la Bellezza costituisce la linea guida di questa pubblicazione che, assieme ad ''Italian Liberty. Il sogno europeo della grande bellezza'', nasce con l'intento di cogliere nuovi aspetti della corrente artistica Art Nouveau e delle molteplici sfaccettature che caratterizzano il movimento: dal Liberty, allo Jugendstil, al Modernismo, alle Secessioni con lo sguardo rivolto verso l'Italia, senza ignorare ciò che avviene nel resto d'Europa tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. L'Esposizione internazionale di Torino del 1902 offre una sorta di filo di Arianna per seguire il percorso della produzione modernista nelle maggiori aree di diffusione del nuovo stile. Le illustrazioni sono tratte prevalentemente dalle riviste d'epoca che circolavano nel nostro Paese. Le tante, clamorose, fotografie, sono degli oltre 60 tra vincitori e partecipanti (una selezione ovviamente) della sezione "The wold Art Nouveau" del grande Concorso fotografico Internazionale Italian Liberty. Un atlante di 242 pagine a colori con testi sia in lingua italiana che inglese, tradotto da Endrit Kokale e Francesca Zagone. Prezzo di copertina € 28,00 formato 21×28 cm. (Isbn: 978-88-96629-98-7) ITA e ENG. Andrea Speziali, classe 1988, è uno tra i più valenti esperti italiani di arte Liberty (Art Nouveau). Dopo il dottorato all'Accademia di Belle Arti di Urbino si è distinto in esposizioni come l'Affordable Art Fair di Amsterdam (2010), la collettiva della galleria Wikiarte di Bologna, la 14° Fiera Internazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Pechino e la 54° Biennale di Venezia (Padiglione ''Italia'' - a cura di Vittorio Sgarbi). Ha pubblicato otto fatiche letterarie. Nel 2011 ha ideato il progetto Romagna Liberty lanciato con mostre e una preziosa monografia. Nel 2014, l'anno del Liberty, Speziali ha dato vita al portale web «Italia Liberty» per censire le architetture Liberty e ha curato le tre edizioni del grande Concorso Fotografico e Video ITALIAN LIBERTY. Questo, dopo i tre cataloghi contenenti una straordinaria carrellata di immagini realizzate da migliaia di fotografi sul nostro Paese, è il primo volume dedicato al liberty europeo. Nell'anno corrente Speziali curerà assieme al prof. Sgarbi una grande mostra su Giuseppe Sommaruga, protagonista del Liberty italiano nel Centenario dalla morte e centocinquantesimo dalla nascita. Ingresso libero Libreria Bocca, Galleria Vittorio Emanuele, Milano tel. 02 8646 2321 sito web: www.libreriabocca.com

