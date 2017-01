Da Slowsud la mostra fotografica di Giuseppe Leone

SlowSud, lo street food bistrot dedicato ai sapori della cucina meridionale a due passi dal Duomo, ospiterà fino al 31 gennaio 2017 la mostra fotografica "Sicilia tra luce e parola" di Giuseppe Leone. Noto artista siciliano, Leone vive e lavora a Ragusa. A lui si devono scatti ormai celebri, come quello che ritrae i tre scrittori Sciascia, Consolo e Bufalino. Innamorato della propria terra, con questa mostra ha voluto ripercorrerne i luoghi resi immortali dalle pagine dei grandi autori italiani. "Ne risulta una Sicilia malnota o ignota a noi stessi che l'abitiamo". Così tra paesaggi, atmosfere, sfumature e storia, Leone restituisce la storia di una regione le cui suggestioni hanno ispirato grandi come Pirandello, Verga, Tomasi di Lampedusa. E quale luogo migliore per esporre le proprie fotografie di un angolo milanese dedicato alla magia della Sicilia? Da SlowSud si potrà dunque "gustare" la mostra insieme a piatti tradizionali (o reinterpretati con estro) siciliani o mediterranei. Vi sarà anche la possibilità di acquistare - e custodire con cura- i meravigliosi scatti firmati Leone, accompagnati da certificato di autenticità.