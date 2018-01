Da un’America all’altra | House concert alla libreria covo della ladra

Giovedì 18 gennaio, alle ore 19:30, la vostra Libreria inaugura gli House Concert al Covo, con Claudio Sanfilippo e il suo Da un’America all’altra.



Giovedì 18 gennaio, a partire dalle 19.30, il Covo chiude le porte della libreria e apre quelle del Binario 9¾ per il primo House Concert della Ladra, le serate pensate all’insegna della buona musica, riservate a tutti gli amici e i lettori del Covo.

Mentre la libreria sta organizzando il calendario di quello che piacerebbe potesse diventare un appuntamento mensile, si comincia giovedì con un primo concerto che ha dalla sua la voce e la chitarra di uno dei cantautori più significativi della musica milanese. Protagonista di questo primo appuntamento è, infatti, Claudio Sanfilippo che presenterà il suo Da un’America all’altra: una serata dedicata alle suggestioni mediterranee e della bossanova; un viaggio che ci porterà dalla ballata milanese a quella anglofona, in punta di chitarra; un concerto tra grandi classici, inediti e brani scritti dalla stesso Sanfilippo.

Fondatore con Folco Orselli della cosiddetta Scuola Milanese, Sanfilippo è un nome ricorrente tra gli artisti che frequentano la nuova libreria di Via Padova. “Quella di giovedì 18 gennaio sarà una serata “tutta nostra”, - afferma la titolare - durante la quale potremmo ascoltare la voce e la chitarra di Claudio, guidati per mano in un viaggio musicale emozionante e ricco di sorprese”.

Da un’America all’altra

di e con Claudio Sanfilippo

Libreria Covo della Ladra

via Prinetti, 40 - angolo Via Scutari, 5

20127 - Milano



Appetizer >> ore 19:30

Biglietto spettacolo >> 15€

Possessori Card Covo della Ladra >> 10€

Bambini sotto i 5 anni >> gratuito



Per prenotazioni >> bookshop@ladradilibri.com

WhatsApp >> 3487459627

Prevendita biglietti su EventBrite>> https://www.eventbrite.it/e/biglietti-da-unamerica-allaltra-house-concert-al-covo-42144709962

Gallery