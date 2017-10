Dai vangeli all'apocalisse: corso biblico ottobre-febbraio

INCONTRI DI CULTURA E SPIRITUALITA’ – VII ANNO



Lunedì 9 ottobre 2017 alle ore 18.00 avrà inizio alla

Fondazione Culturale Ambrosianeum

la nuova stagione degli

“Incontri di Cultura e Spiritualità” tenuti da don Giovanni Giavini.



L’appuntamento è in via delle Ore, 3 – Milano (MM Duomo).



IL CORSO SI TERRÀ IL LUNEDÌ DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 19.00

DAL 9 OTTOBRE 2017 AL 26 FEBBRAIO 2018.



PROGRAMMA:

Dopo anni dedicati alla storia della Chiesa e a San Paolo, il corso biblico di Ambrosianeum, tenuto da don Giovanni Giavini, torna ai Vangeli, da 20 secoli letti, meditati, ammirati e anche criticati. Esaminando l’aspetto esistenziale e scientifico del Nuovo Testamento, il corso prenderà le mosse dalla serena fiducia nei testi dei primi secoli fino alla svolta antropologica di Cartesio, al razionalismo illuminista e alle chiese protestanti.Si spingerà poi alla crisi dell’antica fiducia cristiana tipica dell’età moderna, alla riscoperta dell’ebraicità di Gesù e alle ricerche teologiche più recenti sulla storicità e la ricchezza dei Vangeli.

Nella seconda parte del corso, dedicata agli itinerari di fede, saranno ripercorse le vicende di Giovanni Battista, Pietro e dei primi discepoli approdando ai misteri, ancora in parte irrisolti, dell’ Apocalisse.

Contributo d’iscrizione per l’intero ciclo: € 40,00



Adesioni presso la Segreteria di AMBROSIANEUM



Don Giovanni GIAVINI

Biblista ed ex-docente di varie discipline teologiche nei Seminari milanesi e presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano, oltre che autore di opere scientifiche e di divulgazione.



Informazioni: Segreteria Fondazione Culturale Ambrosianeum

Via delle Ore 3, Milano - 02.86464053 02.86464053

www.ambrosianeum.org; info@ambrosianeum.org,

Gallery