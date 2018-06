Daily horizon - Fotografie di Mario Cucchi

La quarta mostra della rassegna foto¬grafica Altri Mondi, a cura di Paola Riccardi, prosegue con un “orizzonte quotidiano”, fotografato da Mario Cucchi.



40 oggetti di uso comune fotografati in sei pose diverse, per un totale di 240 immagini catalogate in ordine alfabetico, come in un vecchio schedario.



Le immagini di Mario Cucchi evocano la magia di oggetti quotidiani che, con luci radenti che filtrano morbide nel fotogramma, rivelano un’espressività unica dello scenario quotidiano. Un progetto che esplora l’estetica del quotidiano per poi reinventarlo.



In questo lavoro gli oggetti sono fotografati nella semplicità di uno still rarefatto, animati da una visione fotografica dinamica, che permette agli stessi di guadagnare un clamore eroico, trasformandoli in veri e propri “soggetti” dello sguardo. Perché, come afferma il giornalista e critico fotografico Sandro Iovine: “se non si teme di mettersi in gioco, gli oggetti che ci circondano, anche i più scontati, possono offrirsi in fotografia con fattezze insospettate, ben oltre la mimesi pura e semplice. La decontestualizzazione favorisce lo svelarsi degli oggetti. Se l’etichetta li colloca rigidamente all’interno dell’archivio su cui si basa la nostra Enciclopedia, l’immagine ne libera le forze interiori.”



L’intera rassegna è presentata dall’associazione Ecologia Turismo Cultura, insieme a Cooperativa COMIN e Cooperativa Tempo per l’infanzia, con il contributo di Cascina Martesana e Fondazione Cariplo.



La mostra fa parte del circuito Photofestival 2018.



Inaugurazione venerdì 1 giugno, dalle 19:00

Gallery