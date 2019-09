Dal 10 al 12 ottobre milano sarà la capitale mondiale del digital design con i digital design days

L’evento di riferimento per l’industria mondiale del digital design, quest’anno farà tappa in Superstudio Più. Dal 10 al 12 ottobre la quinta edizione dei Digital Design Days (http://www.ddd.it/it/) offrirà tre giorni di incontri di networking, workshop e masterclass dove si potranno incontrare le personalità più influenti del Digital Design e i brand internazionali più creativi.

50 gli speaker internazionali, vere e proprie leggende del digital design, che si alterneranno in un programma di workshop, conferenze e keynote: un’occasione per imparare tutti i segreti della professione e migliorare le proprie competenze attraverso il confronto diretto con professionisti del calibro di Keri Elmsly, Chief Creative Officer di Second Story, Rasmus Wangelin, Global Design Director Brand di Spotify. Tra gli ospiti ci sarà anche Michael Gough, Vice President Product Design di Uber. Inoltre, per la prima volta in Italia, sarà presente Martin Pellettier, VFX supervisor e capo della sede di Quebec City di Rodeo FX. Martin ha lavorato per Netflix, facendo da supervisore degli effetti speciali di due serie televisive di successo planetario, Stranger Things e Game of Thrones.

A questi talk si aggiunge un programma di 8 workshop intensivi, della durata di 4 ore ciascuno, oltre a installazioni creative a cura di artisti e digital designer internazionali.

L’evento sarà poi occasione per creare nuove connessioni professionali, attraverso momenti di networking tra professionisti del digital design e i brand più innovativi, a caccia di talenti internazionali.

