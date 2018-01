Dal 16 gennaio torna "Il buono in tavola"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Tra le novità di quest’anno dalla provincia di Lodi formaggi e salumi di bufala Milano, Gennaio 2018 – Filiera completa, sostenibilità, biodiversità e solo prodotti di stagione: questi gli elementi fondanti de Il Buono in Tavola, farmers’ market che da martedì 16 Gennaio ritorna come ogni settimana nella magnifica cornice di piazza Sant’Eustorgio con il meglio della produzione agricola lombarda. Realtà agricole bio, naturali e tradizionali provenienti da tutta la Lombardia e presenti in questo mercato agricolo che può dirsi vetrina della dieta mediterranea, innegabilmente una tra le più sane del mondo per varietà di nutrienti. Nel cuore di Milano, all’ombra della Basilica, meraviglioso gioiello dell’architettura religiosa romanica, un catalogo di eccellenze regionali che prevede riso e farine bio, polli, salumi; succhi di frutta. Tra i nuovi banchi del mercato contadino nei pressi dei Navigli quello di Molino delle Bufale: salumi e formaggi di bufale allevate in provincia di Lodi. E poi pane fresco e focaccia, farine, torte salate, dolci, conserve, , il miele prodotto sulle montagne di Sondrio, i formaggi di capra bio dei pascoli di Montegrino, i salumi di maiale e di capra bio, le deliziose verdure di Carbonara al Ticino, gli arrosti, le carni bianche e rosse, il latte e le uova di Bergamo, le marmellate, il riso, i vini naturali, puro nettare d’uva da vigne centenarie. Non mancano inoltre prodotti naturali per la bellezza: creme per viso, mani e corpo prodotte con il latte d'asina di un'azienda agricola della bergamasca. E ancora Capracanta, formaggio caprino a latte crudo del progetto filiera di Slow Food Sopra La Panca; la produzione di Cascina Santa Brera, realtà agricola bio del Parco Agricolo Sud; tisana e infuso di artemisia, pianta conosciuta sin dall’antichità per le sue proprietà benefiche, prodotta dall’azienda agricola bergamasca Stefano Nervi con sistema biodinamico garantendo un ciclo completo assolutamente naturale. Filiera completa dunque: questa l’elemento che caratterizza questo farmers’ market nel cuore di Milano. Il tutto nel nome della sostenibilità, della biodiversità, della stagionalità dei prodotti: un mercatino indipendente che non è legato ad alcuna associazione ed è costituito solo da produttori agricoli lombardi. L’iniziativa ha preso il via nella primavera 2015 grazie ad un bando del Comune di Milano che ha voluto dare spazio all’agricoltura regionale ed alla sua produzione d’eccellenza. Il Buono in Tavola Dal 16 Gennaio, ogni martedì dalle 08,30 alle 18,30 Piazza Sant’ Eustorgio, Milano Ingresso libero Per informazioni 347 7264448; www.buonointavola.blogspot.it