Dal Cremlino alla Madonnina: la lirica che unisce due culture

Milano – Mercoledì 28 febbraio, dalle ore 19.30 alle 22.30 nel prestigioso spazio della fondazione “Ambrosianeum” in via Delle Ore 3 (Milano), l’associazione culturale italo-russa Stravinsky Russkie Motivi organizza “Dal Cremlino alla Madonnina”, concerto strumentale lirico dedicato alla Russia e alla Regione Lombardia.



L’evento sarà arricchito da un balletto di danza classica, da sfilate di moda, da una mostra fotografica e di pittura. È inoltre previsto un vernissage per favorire l’incontro e lo scambio culturale tra Italia e Russia, in materia di musica, danza, pittura, fotografia, food e, in occasione della Milano Fashion Week Donna (21-28 febbraio), di moda. Ad aprire la serata sarà “Va, pensiero”, tratta dal “Nabucco” di Giuseppe Verdi, alla quale seguirà “Gloria”, dall’opera “Ivan Sussanin” del compositore russo Michail Glinka. Nel corso del programma a Verdi e Glinka si aggiungeranno Tchaikovsky e Korsakov, per poi terminare con “O mia bela Madunina”, cantata da un tenore. All’iniziativa parteciperanno anche Larissa Yudina (soprano), Tatiana Furtas (soprano) Carlos Cardoso (tenore), Andrea Carcano (pianista), Diego Crovetti (pianista), Aleksandr Zumbrovski (violoncellista), Soffia Villanueva (violinista), Milena Quercioli (stilista) e Stefano Rizzi, che si occuperà delle riprese per Canale Europa.



Al concerto seguirà un cocktail e una lotteria, il cui primo premio sarà una collana di platino e diamanti fornita dalla gioielleria Monile. L’offerta per la partecipazione è di 100€ per i posti in prima fila; 50€ per i posti centrali anteriori, 25€ per i rimanenti. I soci potranno godere dello sconto del 10%, i nuovi soci di 5€. È consigliata la prenotazione.



Per ulteriori informazioni: 3385624180, 3917375595, stravinskyrusskiemotivi@gmail.com.

