Dal Gospel al Pop Progetto "La musica del cuore" L'associazione Principia e il Coro Ensamble Vocale Ambrosiano Onlus si uniscono nella musica Giovedì 23 marzo 2016 ore 20.45 presso il Cineteatro San Carlo di Milano, in via Morozzo della Rocca 12 (vicino alla Basilica di Santa Maria delle Grazie). Concerto solidale a favore dell'Associazione Italiana Pazienti Leucemia Mieloide Cronica e dell'Associazione Laura Coviello per la lotta contro la leucemia Offerta a partire da 15,00 Euro Per adesioni contattate la segreteria di Principia al n. 328 4268635 Oppure inviate una mail a: segreteriaprincipia@gmail.com