"Dal vero e dal quadro": il 17 febbraio speciale Carnevale alla Pinacoteca di Brera

Sabato 17 febbraio la Pinacoteca di Brera presenta Dal vero e dal quadro, un'iniziativa per Carnevale dedicata a bambini dagli 8 ai 12 anni.

I giovani partecipanti prenderanno a modello le tele esposte in Pinacoteca, per poi dipingere la propria opera utilizzando però una consolle digitale. I soggetti scelti si richiameranno ai travestimenti carnevaleschi e gli stessi bambini potranno andare all'attività mascherati. Posti limitati, per prenotazioni: prenota.pinacotecabrera.org.