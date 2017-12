"Dall'Islanda con furore": dal 12 al 26 gennaio al MIC

Dall'Islanda con furore, rassegna dedicata ai film sul paese nordico, verrà proposta al MIC dal 12 al 26 gennaio.

In programma: tre documentari presentati in anteprima al Trento Film Festival 2017, Horizon, A Thousand Autums e Glacier Man; e cinque film di giovani registi islandesi ambientati nella terra dei ghiacci, L’effetto acquatico - Un colpo di fulmine a prima svista, presentato alla Quinzaine des Realisateurs al Festival di Cannes 2016, Virgin Mountain e Nói Albinói di Dagur Kari, Heartstone, uno dei più forti e affascinanti film islandesi degli ultimi anni, Rams – Storia di due fratelli e otto pecore, film vincitore della sezione Un Certaine Regard al Festival di Cannes 2015, e Storie di cavalli e di uomini, film d’esordio di Benedikt Erlingsson. Di seguito il calendario delle proiezioni con le schede dei film.