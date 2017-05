Dalla guerra fredda alla globalizzazione: "Gli Stati Uniti da Reagan a Trump"

Quest'anno Icei Milano (Istituto Cooperazione Economica Internazionale) compie 40 anni ininterrotti di lavoro, sia come centro studi sia come ONG di cooperazione internazionale. Per celebrare l'anniversario l'associazione propone una serie di otto incontri a ingresso libero per ripercorrere quasi mezzo secolo di politica internazionale. Una programmazione sviluppata insieme a Radio Popolare - la storica emittente di Milano nata anch'essa 40 anni fa - e dedicata a differenti aree geo-politiche. Secondo appuntamento: "Gli Stati Uniti da Reagan a Trump" Lunedì 15 maggio 2017, ore 21. Auditorium Radio Popolare (via Ollearo 5, Milano) Relatori Roberto Festa e Davide Borsani Conduce Michele Migone