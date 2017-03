Dalla Luce al Design La Società Umanitaria di Milano - una Bauhaus italiana, un luogo che è stato ed è tra i principali "protagonisti europei" nel campo della tipograa prima, e della graca e della fotograa poi - presenta un'esposizione che indaga e sperimenta innovativi scenari estetici e tecnico-scientici per un Design all'avanguardia. l'Architetto e Industrial Designer Alberto Fraser, gli artisti e designers Ida Rosa Scotti, Luisa Fontalba, Studio Pace 10 e topylabrys, presenteranno le loro ricerche tese a congurare con la Luce un nuovo immaginario visivo. Ledevò, un marchio tutto italiano, illuminerà il suggestivo Chiostro dei Glicini con le adiacenti Sala Bauer e Sala Luzzato per ri-scoprire il valore della collaborazione fra Artista e Azienda, la forza del "progetto in divenire" condotto in Azienda a stretto contatto con i materiali per giungere alla creazione di un nuovo Design. Società Umanitaria ingresso da via San Barnaba 38, Milano dal 4 al 9 Aprile dalle 11:00 alle 23:00 Ledevò 02 4079277 - info@ledevo.com Arte da mangiare mangiare Arte 02 39843575 - info@artedamangiare.it con il patrocinio di: partners: