"Dalla parte delle bambine - Una mano per il Nepal" è uno spettacolo di sensibilizzazione sulla condizione femminile in Nepal attraverso l'improvvisazione teatrale, organizzato da Apeiron in Nepal in collaborazione con la compagnia teatrale Teatribù, associazione culturale nata a Milano nel 1999 con lo scopo di promuovere l'arte dello stare in scena senza testo. L'associazione culturale Teatribù è la realtà di improvvisazione più internazionale in Italia: ha partecipato ai più importanti festival di improvvisazione in Europa e nel Mondo. Alcuni esempi sono Impro a Berlino, il Chicago Improv Festival, il Seattle International Festival of Improvisation, Wurzburg Improvisationtheater Festival, Improvaganza (Edmonton), l'Istanbul Festival, Slapdash (Londra), ImproAmsterdam, Theatresports Tournament (Atlanta). Il 13 febbraio alle ore 20,30 al Teatro Parenti di Milano Teatribù torna in scena per Apeiron Onlus, dalle parte delle bambine e delle donne del Nepal. Uno spettacolo pieno di energia, simpatia, sorprese e tanta solidarietà per contribuire in modo concreto ai progetti che l'Associazione porta avanti in Nepal insieme a mamme, figlie e sorelle del piccolo Stato himalayano, affinché possano diventare autonome e tutelare se stesse e la propria famiglia. Interverranno durante la serata, intervistati da Antonio Lubrano, celebre giornalista e conduttore televisivo, anche: - Massimo Orlando, ex dirigente d'azienda e appassionato di alpinismo,nel 1983 ha scalato due volte il K2 e ha partecipato a varie spedizioni in Tibet, Mongolia e Nepal. Proprio in Nepal ha incontrato la piccola Durga e nel suo ricordo, da allora, si occupa del progetto "West Nepal", finalizzato alla soluzione di casi di cardiopatie congenite presenti nel distretto di Kalikot. - Loredana Jametti, consigliera e attiva volontaria di Apeiron, incontra questa parte di mondo in giovanissima età grazie al popolo tibetano. Il passo dalla cultura tibetana a quella nepalese è corto e altrettanto travolgente. L'amore per quei luoghi non la lasceranno più. - Stefania Franzini, medico anestesista presso l'Ospedale di Milano, ha lavorato come volontaria per Emergency presso l'Ospedale di Kabul, visitando e curando migliaia di donne durante il regime taliban. - Paola Morello, attrice L'incasso della serata, condotta da Antonio Lubrano, sarà interamente devoluta al progetto CASANepal, la casa di accoglienza dove sono ospitate, per un periodo variabile dai 6 ai 12 mesi, donne vittime di violenza, discriminazione o in condizioni di grave disagio economico e sociale, sole o con bambini provenienti da tutto il Nepal. E' possibile partecipare all'evento recandosi direttamente al Teatro Parenti la sera dello spettacolo dalle ore 20 ed effettuando una donazione minima consigliata di 10 euro, che corrisponde al biglietto d'ingresso. Per chi desidera accedere direttamente allo spettacolo evitando la fila, è possibile prenotare il proprio biglietto online sul sito https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dalla-parte-delle-bambine-una-mano-per-il-nepal-30639082320 Per ulteriori informazioni potete contattare Apeiron all'indirizzo petra@apeirononlus.it