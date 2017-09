Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Per la settimana della moda di Milano, dal 20 al 27 settembre, si veste la donna contemporanea in modo esclusivo e originale: “Dalla Testa ai Piedi”. INAUGURAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA COLLEZIONE Mercoledì 20 settembre 2017 Ore 18.30 Gallia e Peter, via della Moscova 60 Milano (MM Moscova) Esposizione aperta dal 21 al 27 settembre dalle 10 alle 18,30 orario continuato In via della Moscova, 60, presso l'atelier della famosa modisteria Gallia e Peter, Bottega storica del Comune di Milano, Laura Marelli, titolare e stilista di cappelli, con Carla Foca, stilista di scarpe, vi presentano una collezione estrosa, sorprendente per una femminilità pronta a rompere schemi e conformismi composta dall’abbinamento di sei paia di scarpe e sei cappelli ispirati ad animali, fiori e ortaggi. Un vero elogio a Madre Natura. Due donne, due imprenditrici, con alle spalle storie ed esperienze diverse, si sono contagiate l’un l’altra. Laura, dopo anni di lavoro per grandi case della moda come Armani, Gigli, Versace, trova, nelle scarpe di Carla, una nuova occasione di sfida per il suo estro creativo. Carla, instancabile disegnatrice e stilista, decide, nella seconda parte della sua vita, di produrre scarpe che esprimono la donna contemporanea, rigorosamente senza età, con una femminilità sicura e dirompente, lontana dagli stereotipi di seduzione e che esalta il suo dialogo con la Natura. Ma Laura e Carla insieme a questa visione della donna hanno condiviso anche l’interesse di esaltare la sapienza artigianale, la capacità creatività del Made in Italy e la moda fatta su misura. Le scarpe sono tutte realizzate da maestri artigiani di Vigevano e di pelle finissima, mentre i copricapi sono il risultato di una esperta e raffinata tecnica di modisteria che dagli anni 30, ad oggi, fa ancora grande nel mondo il marchio italiano Gallia e Peter. Via Sarzana, 30 Milano - Tel.02 6070216 - Cell. 3334638220 - carla.foca@libero.it - www.carlafoca.com Apertura: da martedì a venerdì 10.00/12.30 – 15.00/18.30 Via Moscova, 60 – 20121 Milano – tel: +390276002628 email: info@galliaepeter.it – www.galliaepeter.it UFFICIO STAMPA Melina Scalise ms@spaziotadini.it