Le associazioni milanesi Art Space e Solidarum, specializzate nell’organizzazione di eventi culturali e nei programmi di sostegno sociale hanno organizzato un’importante mostra collettiva di artisti emergenti che esporranno opere incentrate sulla figura femminile: Donna come artista, Donna come musa, Donna come vittima. La mostra si terrà nella prestigiosa sede del Museo dell’Arte e della Scienza di Milano, a pochi passi dal Castello Sforzesco, dal 6 al 9 marzo 2018. L’iniziativa, intitolata “DamArs - la donna nell’arte”, potrà contare sulla partecipazione straordinaria di Vittorio Sgarbi nel giorno del 7 marzo e sarà dedicata alla Festa della Donna e, se da un lato canterà la bellezza femminile, dall’altra affronterà il problema della violenza. È prevista la partecipazione di 46 artisti internazionali.

La mostra si svolgerà in più giornate, ognuna delle quali dedicata alle varie tematiche sociali.