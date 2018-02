Damiano Della Torre in concerto a Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Damiano Della Torre trio, con Riccardo Bruno alla batteria e Marilena Montarone al basso. Damiano Della Torre, pianista, cantante e compositore ha collaborato musicalmente to Joe Cocker, Miriam Makeba, Terence Trent D'Arby, Pavarotti, Charlie Musselwhite, Adriano Celentano, Giorgia, Marina Rei e molti altri nomi della scena internazionale. Il trio propone composizioni originali di Della Torre in stile jazz. Inizio concerto alle 22 e 30 Zio Live Music Club Milano Via Carlo.Boncompagni 44, 20139 Milano