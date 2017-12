Damiano della Torre in concerto a Milano

Domani sera 27 dicembre presso la Santeria Social Club di Milano si terrà il concerto del Damiano Della Torre jazz trio, accompagnato da Marilena Montarone al basso e Riccardo Bruno alla batteria.



qui una breve bio:



Nato a Como nel 1973, ha iniziato la sua attività live da giovanissimo, diventando uno dei grandi protagonisti delle serate lariane, grazie alla sua straordinaria capacità di suonare magistralmente diversi strumenti percussivi, a corde e a fiato. Dopo aver concluso gli studi presso il Conservatorio Giuseppe Verdi, ha collaborato musicalmente, sia dal vivo che in studio, con alcuni grandi nomi internazionali, tra cui Tom Jones, Joe Cocker, Luciano Pavarotti, Adriano Celentano (in diverse trasmissioni, come Francamente me ne infischio andata in onda su Rai 1 nel 1997), Antonella Ruggiero, Miriam Makeba, Premiata Forneria Marconi, Ligabue, Marina Rei e molti altri, entrando anche a far parte della band di Sananda Maitreya (l’artista un tempo conosciuto come Terence Trent D’Arby). Geniale polistrumentista e autore eclettico, nel 2010 si è trasferito a Chicago per suonare con Sugar Blue (armonicista dei Rolling Stones di Miss you e compagno artistico di Lousiana Red), esibendosi al Montreux Jazz Festival del 2013, collaborando inoltre con Billy Branch e il famoso bluesman Charlie Musselwhite.



Il trio proporrà un repertorio ricco di composizioni originali con l’aggiunta di alcuni standard jazz.



Santeria Social Club si trova in viale Toscana 31 a MIlano

inizio del concerto alle 21 e 15