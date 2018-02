"Damn Spring! - Carnival Party": il 16 febbraio allo Spirit de Milan, gratis

In occasione del Carnevale Ambrosiano, venerdì 16 febbraio allo Spirit de Milan si festeggia con Damn Spring! - Carnival Party

"Zombie, supereroi, fate turchine, politici, gente vestita a caso, soldati e infermiere, calciatori e veline, mario e luigi, pippo e franco, venite come vi pare ma preparate le corde vocali!", scrivono gli organizzatori per presentare una serata in cui la musica sarà la grande protagonista. In programma i migliori brani di una volta per cantare e ballare tutta la notte a più non posso.