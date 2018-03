"Damn Spring! - Flower Party": il 23 marzo allo Spirit de Milan

Damn Spring! torna allo Spirit de Milan nell'edizione Flower Party, venerdì 23 marzo.

In programma musiche di una volta per cantare e ballare tutta la notte a più non posso, festeggiando l'inizio della primavera. "C'è chi la chiama trash e chi la chiama revival, ci sono quelli che quando la sentono si rivedono bambini, quelli che con una punta di imbarazzo ripensano alle pettinature improbabili che hanno scandito la propria adolescenza, quelli che 'è la musica dei miei genitori', quelli che 'capolavori così non se ne sentiranno mai più'. Ciò che conta è che tutti la amano, perché si tratta della musica più bella che c'è", scrivono gli organizzatori a proposito della scaletta della serata.