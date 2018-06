"Dance Your Style": il 16 giugno in Stazione Centrale sfida di break dance, gratis

Dance Your Style, la sfida che coinvolge ballerini di tutte le discipline di street dance, arriva in Stazione Centrale (Piazza Duca d’Aosta) sabato 16 giugno, in occasione della manifestazione OnDance, diretta da Roberto Bolle.

Un palcoscenico all'aperto ospiterà la selezione di performer di hip hop, house dance, locking, popping, breaking, waacking e vogueing: Babi’, Carlos, Cri Go Go, Imad Bk, Kikko, La B.Fujico, Ruben, Shorty, Tonini, Joe Frog, Veronica Real, Rada, Mowgly, Silvia Go Go, Sese’, Fanta. I ballerini, uomini e donne, competeranno uno contro uno danzando su hit pop, rock e funck. A decretare i vincitori in base a ritmo, stile, capacità tecniche e d'improvvisazione, poi, sarà il pubblico stesso, unico giudice della gara. Per info e maggiori dettagli: www.redbull.com/danceyourstylemilano.