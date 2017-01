The Dandy Warhols live: il 18 febbraio al Magnolia

Il 18 febbraio al Magnolia suoneranno i Dandy Warhols.

Il gruppo alternative, il cui nome è ispirato a quello dell'artista pop Andy Warhol, si è formato a Portland, Oregon (USA) nel 1993. Da allora ha pubblicato nove album, senza contare i singoli e le compilation, si è aggiudicato un disco di platino in Gran Bretagna e Grecia e ha raggiunto la massima popolarità quando una compagnia telefonica ha utilizzato il brano Bohemian Like You per uno spot internazionale.

Nel concerto del Magnolia i Dandy presenteranno il loro nuovo lavoro Distortland.