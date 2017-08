Danko Jones live: l'8 settembre al Live Music Club

Venerdì 8 settembre Danko Jones salirà sul palco dell'Alcatraz per l'unica data italiana del suo tour.

Nata nel '96 a Toronto, Canada, la band suona rock'n'roll, hard rock, garage punk ed è nota per le sue esibizioni particolarmente adrenaliniche. Con all'attivo otto album in studio, di cui l'ultimo è WIld Cat (2017), due EP e altrettante raccolte, negli ultimi anni Dank Jones ha girato il mondo in tour, registrando numerosi sold out sia in Europa che in Canada.