Danny Metal dal vivo a milano il 28 gennaio con le sue metal cover

Bagana Rock Agency e' lieta di annuciare Danny Metal. Cantante, chitarrista, polistrumentista, sta conquistando il popolo di YouTube con le sue imperdibili rivisitazioni in chiave metal di alcune tre le canzoni più famose di sempre. A cavallo tra voci growl e ironia, sforna senza tregua un video dietro l'altro, arricchendo esponenzialmente il suo repertorio, che ad oggi è vastissimo. Troviamo le più conosciute sigle dei cartoni animati, evergreen italiani di artisti come Gianni Morandi, Albano e Romina Power e 883, classici tormentoni estivi tra cui quello dell'immancabile Fabio Rovazzi, ma anche famosissime cover internazionali targate Alvaro Soler, Red Hot Chili Peppers e molti altri. Sabato 28 gennaio Danny suonerà dal vivo in esclusiva al Legend Club di Milano, per una serata imperdibile e unica nel suo genere, all'insegna del divertimento e della Musica in generale. In apertura due rock/metal band attive nell'underground milanese: CheckMate e I Am Lethe. Link Evento FB > http://bit.ly/2iSOxB8 Ingresso 8 € www.legendclubmilano.com www.baganarock.com Il suo prossimo video è previsto per martedì 17 gennaio, queste alcune sue 'Metal Version' da non perdere: "Andiamo a Comandare" [Metal Version] > http://bit.ly/2hVjohK "Ken Il Guerriero" [Metal Version] > http://bit.ly/2j7bMGW "Fatti Mandare dalla Mamma" [Metal Version] > http://bit.ly/2hTOCTe www.youtube.com/c/dannymetal666 www.facebook.com/Danny-Metal-1082778695132880