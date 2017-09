Danza afro a Milano - Marina Michelis

In Africa il legame tra musica e danza è talmente forte che dà origine ad un vero e proprio linguaggio.

Durante la lezione, con musica dal vivo, si coinvolgono il corpo e lo spirito creando una danza

coinvolgente e gioiosa. Partendo dagli impulsi base della danza afro tradizionale (Mali, Burkina Faso,

Guinea), accompagnati dalla poliritmia delle percussioni dal vivo, si danza ascoltando l'appoggio del piede

al suolo, l'ondulazione del corpo, la risposta al ritmo, l'indipendenza delle varie parti del corpo e la

fluidità dei movimenti, elaborando e sviluppando sequenze coreografiche in chiave contemporanea con

l'inserimento di elementi espressivi e teatrali.

DANZA D’ESPRESSIONE AFRICANA

LUNEDI:

corso intermedio-avanzato: 19.45-21.15

musicisti: Babà Diarrà, Mario Frascotti,

Marco Licata

GIOVEDI:

corso principianti-intermedi: 19.30-21.00

corso principianti: 21.00-22.30

musicisti: Babà Diarrà, Mario Frascotti,

Marco Licata

LABORATORI COREOGRAFICI: 16 dicembre, 17 febbraio, 10 marzo, 28 aprile, 26 maggio ore 15-18

SPAZIO MAMIWATA VIA SAVONA 134 MILANO

info:

www.marinamichelis.com michelis.marina@gmail.com www.facebook.com/marina.michelis.7 3470104556

lezione prova gratuita (con prenotazione)

MARINA MICHELIS

Incontra la danza afro nel 1991 con Franca Aimone, con la quale si forma. Studia e approfondisce con continuità danza afro

tradizionale e danza d'espressione africana con diversi insegnanti in Italia, Francia, Belgio e con viaggi-studio in Africa.

Dal 2002 al 2006 è assistente di Franca Aimone per la danza afro. Nel 1996 si avvicina alla danza afro-cubana Yoruba e ne

approfondisce lo studio con Gregorio Hernandez Rios “Goyo” (Cuba). Studia con Katina Genero ed entra nel 2005 nella

Kaidara Dance Company di Katina e Bruno Genero con la quale è andata in scena a Torino con lo spettacolo "Olaré, Essenza

di Venere". Frequenta laboratori di teatro coreografico, per approfondire la ricerca sull'espressività fisica. Dal 2000 al

2003 fa parte della Associazione Tubabu di Milano, che crea un gemellaggio con il Burkina Faso allo scopo di divulgarne la

cultura attraverso la musica e la danza, e negli stessi anni è danzatrice dell'Ensemble Tubabu-Kassama guidato da Kassoum

Diarrà, con il quale partecipa a numerosi festivals in varie città italiane. Nel 2004 fonda a Milano con altri due soci la

"Associazione Mamiwata, tradizioni in movimento". Il progetto ha come centro lo studio, la ricerca e l'elaborazione dei

linguaggi e dei codici della cultura africana attraverso la danza e la musica, con apertura anche verso le tradizioni delle

culture diverse. Dal 2002 insegna regolarmente danza d'espressione africana a Milano, e in diverse città del Nord Italia.

corsi in collaborazione con LET’S DANCE via T. Gulli 45 Milano www.scuolaletsdance.it