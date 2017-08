Danze e fantasie europee

Domenica 3 settembre riprende in Sala Alessi la rassegna Palazzo Marino in Musica con un concerto a cura della Scuola Musicale di Milano dedicato alla musica da ballo che all’inizio del Seicento faceva il suo sfarzoso ingresso in tutte le corti europee: dalle Fiandre (Sweelinck e Susato) all’Inghilterra (Byrd e Gibbons), alla Germania (Franck) e, naturalmente, all’Italia. Con essa si affermavano anche nuove forme musicali sbocciate dalla creatività di compositori come Frescobaldi e Lupo; grazie anche a loro, Fantasie, Capricci, Canzoni hanno contribuito alla nascita della musica strumentale come genere autonomo.

Prosegue così, con un’incursione nell’Europa musicale dei “tempi di Monteverdi”, il percorso proposto dalla VI Edizione della rassegna, dedicata quest’anno ai 450 anni dalla nascita del compositore cremonese. Due splendide pagine di Monteverdi, tratte rispettivamente da L’Orfeo (1607) e da Il ballo delle ingrate (1608), saranno accostate a composizioni strumentali per clavicembalo e per complesso da camera, arrangiate per una compagine strumentale di viole da gamba e flauto dolce.

Quarto appuntamento della stagione 2017, il concerto è presentato dalla Scuola Musicale di Milano, la più antica istituzione musicale privata italiana, ospite stabile della rassegna Palazzo Marino in Musica. Verrà eseguito dagli allievi del corso di perfezionamento di Tastiere Storiche tenuto da Emilia Fadini, dagli allievi della classe di Flauto Dolce di José Manuel Fernández Bravo e della classe di Viola da Gamba di Silvia De Rosso.

Programma:



Jan Pieterszoon Sweelinck, "Il Ballo del Granduca"

Girolamo Frescobaldi, Aria detta Balletto

Melchior Franck, Pavana III à quattro

Claudio Monteverdi, Entrata da “Il ballo delle Ingrate”

Thomas Lupo, Fantasia XI à 3

Orlando Gibbons, Galliard à 3

Girolamo Frescobaldi, “Capriccio sopra la Battaglia”

Claudio Monteverdi, Sinfonia da “Orfeo” primo atto

Claudio Monteverdi, Moresca da “Orfeo”

Thomas Lupo, Fantasia XVI à 3

Biagio Marini, Passacalio à trè & à quattro

Tielman Susato, La Mourisque





Anna Maria Mazzotta, Francesco Pasqualotto, Francesco Savergnini clavicembalo

Anna Maria Cara, flauti dolci soprano & contralto

Emilio Barichello, viole da gamba soprano & basso

Michela Piccoli, viole da gamba tenore & basso

Amedeo Fera, viola da gamba basso

Margherita Tomasi, viole da gamba tenore & basso







