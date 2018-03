'Dar voce' - Con-science theatre, il teatro dell'essere

DAR VOCE

Storie e Scene tratte da COn-SCIENCE THEATRE - Il Teatro dell'Essere

Evento speciale con Anna Bacchia e Enrica Bacchia



Per i temi di Scienze Umane che intessono il Racconto in questo "Teatro dell'Essere", l'Autrice Anna Bacchia è fra i Premiati del Luxembourg World Peace Prize, Premio Mondiale per la Pace 2017.



L'Evento Teatrale, coprodotto dalla 'International Society for Art, Science and Technology', sarà a SAN FRANCISCO, California in Novembre.



Mentre in questi anni gli Scienziati si sono scritti

“.. l’intera visione del mondo appare oggi radicalmente diversa da come l’abbiamo pensata finora .. restano scossi i fondamenti su cui si fondava la nostra concezione della realtà ..”

“ .. Si apre una nuova via ampia e profonda per vedere, comprendere, entrare in contatto con le cose .. per un nuovo abitare la terra, co-esistere, co-creare, co-evolvere ..”,

COn-SCIENCE THEATRE incontra questa Via riconoscendola nell'intimo della nostra Umanità:

dove dubbi e domande diventano input di nuove INTUIZIONI, SCOPERTE e FIDUCIA, di un nuovo IMMAGINARE CAMBIARE SOGNARE INVENTARE EVOLVERE, in cui l'umano cercare e domandarsi con ingegno, meraviglia, curiosita, creatività, dischiude sempre nuove opportunità.



Trailer dello Spettacolo: www.AnnaBacchia.net?f=TrailerA



Dopo lo spettacolo, spazio per le 'Domande all'Autore' e Brindisi

Posti limitati - Prenotazione richiesta

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Su tali temi viene proposto il CORSO:



IL TEATRO dell'ESSERE

il DAR VOCE che ci rinnova - alla Fonte di un nuovo Comprendere



Il Corso si sviluppa in 3 Laboratori, sui temi del DAR VOCE, e della nostra inesplorata QUALITÀ INTUITIVA, fonte di azioni che non ci chiedono Energia, ma ce la donano.

Oltre il bivio: "giusto o sbagliato?", questi processi ci fanno decollare verso un nuovo IMMAGINARE, DIALOGARE, COMPRENDERE, e verso l'inesplorato INSIGHT INTUITIVO, che apre le porte alla più ampia prospettiva di vita futura: quella che ognuno di noi sogna e auspica nel profondo, per il proprio futuro, per i propri figli, per le generazioni future, per un nuovo co-abitare la Terra.



Calendario



I laboratori si terranno sabato 21 Aprile, 12 Maggio e 9 Giugno - Orario 15:30 - 18:30.

Iscrizioni



ISPA - Istituto Sperimentale di Psicodinamica Applicata

Via Gian Giacomo Mora, 11/A

tel.: 02 8373930

email: info@psicodinamicaispa.it



È richiesta la Prenotazione al Corso presso l'ISPA, entro martedì 17 Aprile.