Milano come Las Vegas: incredibile show gratis giochi d'acqua e luce in Darsena

Vodafone rinnova la sua presenza in Darsena per il programma Milano Super Christmas regalando ai cittadini e alle famiglie di Milano uno spettacolo di fontane, musica e luci, unico in Italia. La protagonista delle serate natalizie milanesi sarà l’acqua, in un’esibizione che ne celebra l’unione con la luce, i colori e la musica. Il legame di Milano con l’acqua è antico e trova la sua sintesi nella Darsena, il porto della città, oggi centro importante per lo svago e il relax dell’area dei Navigli.

Ed è proprio in questo luogo simbolo di Milano, fulcro della via delle acque, che i milanesi e i turisti potranno assistere al Vodafone Aqua Show – un progetto composto da spettacoli serali di fontane e giochi d’acqua che danzano a ritmo di musica, illuminate da una coreografia di luci in tutta l’area del bacino. La struttura del Vodafone Aqua Show copre una lunghezza di 80 metri e si articolerà in centinaia di getti d’acqua con un’altezza dinamica dai 5 ai 40 metri. Lo spettacolo vedrà alternarsi getti “tsunami”, che raggiungono un’altezza di 40 m e sono caratterizzati da una sonorità di impatto, simile a quella del tamburo; getti “raffica verticale” bidirezionali, che con tortiglioni e girandole arrivano fino a 16 m di altezza; e infine, al cuore della scenografia, tre getti verticali fino a 20m. Luci, colori e musica arricchiscono e valorizzano ulteriormente lo show, offrendo alla città un momento di intrattenimento e di festa per celebrare il Natale. Il Vodafone Aqua Show prenderà il via sabato 14 dicembre e si concluderà con la fine del periodo festivo, lunedì 6 gennaio 2020.

Sono previsti tre eventi al giorno, da domenica a giovedì, alle ore 18, 19 e 20. Nei giorni di venerdì, sabato e festivi si aggiungerà un ulteriore momento di intrattenimento alle 21.30. La partecipazione al progetto Milano Super Christmas rappresenta un’ulteriore occasione per consolidare il legame speciale che lega Vodafone al territorio milanese. Milano è tra le città tecnologicamente più all’avanguardia d’Italia e un caso di eccellenza a cui Vodafone ha da sempre contribuito attivamente, offrendo ai milanesi le soluzioni tecnologiche più avanzate e il miglior servizio, con l’obiettivo di rendere più semplici e immediate le loro interazioni e le attività quotidiane. Milano è infatti la prima città in cui Vodafone ha acceso la rete 5G, portando il capoluogo lombardo ad essere la capitale europea delle reti di ultima generazione.