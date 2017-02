"Darwin Day 2017": il 9, 10 e 12 febbraio al Museo di Storia Naturale

Il 9, il 10 e il 12 febbraio, in occasione di Darwin Day 2017, al Museo di Storia Naturale è in programma Tutti insieme appassionatamente, una tre giorni di appuntamenti gratuiti, fino a esaurimento posti.

Ecco il programma dell'iniziativa:

- Giovedì 9 febbraio

ore 14:30 Indirizzi istituzionali di saluto

ore 15 Tutti insieme appassionatamente, con Maurizio Casiraghi (Università degli Studi di Milano-Bicocca) e Marco Ferraguti (Università degli Studi di Milano)

ore 15:30 In the beginning it was Dark: Hydrothermal vents and the origin of life, con William Martin (Institute of Molecular Evolution Düsseldorf)

ore 16 Manipolatori della riproduzione e altri mostri di belle speranze, con Claudio Bandi (Università degli Studi di Milano)

ore 16:30 Simbiosi medico-paziente. Per una medicina evoluzionistica, con Giorgio Cosmacini (Università Vita-Salute S.Raffaele di Milano)

ore 17 Darwin, coralli e scogliere tropicali: le intuizioni di un genio, con Daniela Basso (Università degli Studi di Milano-Bicocca)

ore 17:30 Dibattito con il pubblico

ore 21 Spettacolo Teatrale a cura di La Scienza nello Specchio, testo di Daniela Suman (prenotazione obbligatoria: 02 88463337)

-Venerdì 10 febbraio

ore 9:30 Tutti insieme appassionatamente, con Maurizio Casiraghi (Università degli Studi di Milano-Bicocca) e Marco Ferraguti (Università degli Studi di Milano)

ore 10 Evoluzione del comportamento nelle cimici assassine, con Paride Dioli, entomologo e giornalista

ore 10:30 Qualche riflessione a proposito del parassitismo sociale della specie Homo sapiens, con Carlo Antonio Barberini (Centro Filippo Buonarroti)

ore 11 Cattivi si nasce, buoni si diventa, con Stefano Bertacchi (Italia Unita per la Scienza)

ore 11:30 Dibattito con il pubblico

ore 12-13.30 Laboratori didattici Dalle Maldive all’Alaska in cerca di simbiosi, a cura di MSNM e Scienza Under 18, La logica dei simbionti, a cura di Associazione Scienziati Naturalisti, Parassiti grandi e piccoli, a cura di Centro Filippo Buonarroti, Giocando a carte con la Regina Rossa, a cura di Italia Unita per la Scienza

ore 14:30 La teoria dell'olobionte e l'evoluzione: i microorganismi simbionti come genotipo esteso, con Duccio Cavalieri (Università degli Studi di Firenze)

ore 15 Se stiamo insieme ci sarà un perché. Le relazioni, più o meno intime, tra formiche e altri organismi, con Donato Grasso (Università degli Studi di Parma)

ore 15:30 Aiuto, c’è un virus nel mio computer. E anche nel mio giornale!, con Paolo Attivissimo, studioso della disinformazione mediatica

ore 16 I vaccini, la scienza e le bugie, con Roberto Burioni (Università Vita-Salute S.Raffaele di Milano)

ore 16:30 Sceneggiatore e disegnatore: la simbiosi impossibile, con Antonio Serra (Bonelli Editore)

ore 17 Dibattito con il pubblico

Domenica 12 febbraio

Giornata ludico-didattica con e per le famiglie

ore 11:30 A casa di Nemo (bambini 4-5 anni), a cura di Associazione Didattica Museale (prenotazione obbligatoria: 02 88463337)

ore 15 Amici per la vita (bambini 6-11anni), a cura di Associazione Didattica Museale (prenotazione obbligatoria: 02 88463337).