Darwin Day con sapiens Visita animata + laboratorio (90') per Famiglie con bambini 10-13 anni in occasione della mostra "Homo sapiens. Le nuove storie dell'evoluzione umana" al #Mudec #Milano Domenica 12 febbraio 2017 ore 16.30 Necessaria la prenotazione al link: goo.gl/vQLYCM Festeggiamo anche noi al MUDEC la nascita di Charles Darwin andando a scoprire come le sue idee e le sue ricerche siano state fondamentali per scoprire la nostra storia. E non c'è proprio niente da vergognarsi se siamo parenti stretti delle scimmie... Costo: 14 euro a bambino - 19 euro adulto (ingresso+attività), prenotazione consigliata. Si consiglia la prenotazione con prevendita sul sito: goo.gl/vQLYCM o chiamando l'infoline 02.54917. Possibilità di acquisto in cassa il giorno stesso, salvo disponibilità.