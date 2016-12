Leseb presentano Dave Muldoon & Giovanni Calella in acustic city life live

Per gli appassionati del songwriting anglosassone, il nome di Dave Muldoon può risultare di grande interesse. Il musicista newyorchese si muove tra ballate più legate al blues, ad altre più elaborate e psichedeliche dove il gusto strumentale del sound ha modo di esprimersi al meglio. Giovanni Calella, polistrumentista e produttore attivo nella scena milanese ( Adam Carpet, Kalweit & The Spokes, Alessandro Grazian, Francesco Di Bella, Korinami) ricamerà intorno alle canzoni un sound basato su tonalità folk, blues e ambient, con la sua chitarra e vari devices, creando paesaggi sonori che si completeranno con la voce di Dave. Il suono è un new folk contaminato con interventi trasversali e incursioni moderne tra looper e echi. Una buona dose di improvvisazione e suggestione faranno il resto. Dave e Giovanni hanno già collaborato insieme in varie line up.