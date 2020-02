David August | Triennale teatro milano

Compositore e musicista di formazione classica, David August è autore di musica elettronica di eccezionale fascino, che attinge al subconscio per creare una comunicazione profondamente umana e sincera.



Uno show eclettico e astratto, che combina musica classica e l’elettronica moderna volto a far emergere il talento di questo musicista. Ogni canzone del suo set infinito vive un momento speciale, tra synth e strumenti inusuali. Ogni concerto è un viaggio astratto dove ogni beat della sua musica si mescola a quello del cuore.

L’unicità del suo show vivrà un momento speciale in Italia, luogo a cui l’artista è particolarmente legato, per la quale allestirà uno show senza precedenti.