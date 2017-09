David Bowie blackstar day a Milano il 30 settembre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il 30 settembre 2017, presso il il Joy, locale di Milano sito in via Valvassori Peroni 56, si terrà la terza edizione del David Bowie Blackstar Day, raduno organizzato dall’associazione culturale DB Blackstar e inserito all’interno della rassegna Rainbowie Festival, che, negli ultimi tre mesi, ha visto susseguirsi una serie di eventi artistici e ricreativi dedicati ad una delle figure più influenti del ventesimo secolo: David Bowie. A partire dalle 14.30, il programma della giornata prevede una serie di interventi di studiosi del Duca Bianco, che spazieranno dalla letteratura, al cinema, passando per lo studio della sua discografia, per arrivare infine alla musica suonata dal vivo (ingresso concerto 15 euro, cena + concerto 30 euro). Tra gli ospiti presenti, il giornalista Paolo Bertazzoni, Mauro Luppi, maggior collezionista italiano e sul podio a livello mondiale, Alessio Barettini, docente di Italiano convinto che esista un solido ponte tra David Bowie e la letteratura e il filosofo Flaviano Bosco. Ad essi si aggiungono le proiezioni video del regista Giorgio Magarò, del fotografo e artista Ivano Boselli e del presidente dell’associazione Daniele Pensavalle. Terminata la parte culturale si aprirà quella musicale con il concerto di Camilla Fascina (che ha realizzato il video Time con Lindsay Kemp) e Nicoletta Noè (vincitrice di vari concorsi con la sua versione di Absolute Beginners) che accompagneranno l’aperitivo, che precederà la cena a buffet.Alle 22.00 avrà inizio il concerto di Andrea Chimenti, che presenterà il suo ultimo lavoro discografico “Chimenti canta Bowie”, registrato a Firenze e miglior testimonianza possibile dell’enorme ammirazione di Chimenti nei confronti del Duca Bianco. Andrea Chimenti ha avuto l’onore di lavorare a fianco di David Sylvian e di aver avuto la collaborazione diretta di Mick Ronson con i suoi Moda. Ronson ha arrangiato il brano Malato e suonato l’assolo in Se Fossi, entrambi contenuti nell’album Canto Pagano (1987). Recentemente, inoltre, Andrea ha contribuito con uno scritto inedito al libro David Bowie di Luca Garrò, edito da Hoepli. Last but not least, al termine del concerto, Daniele Pensavalle, questa volta nelle vesti di dj in compagnia della VeeJay milanese Rosy Stardust, farà scatenare tutti sulle note dei tanti successi bowieani. La giornata è in collaborazione con il Rainbowie Festival. DI SEGUITO IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA GIORNATA: Ore 14.30 – Apertura Blackstar Day – Accoglienza Ore 15.00 – Presentazione 3° Blackstar Day Ore 15.15 – Intervento di Paolo Bertazzoni (Giornalista) Ore 15.30 – Alessio Barettini in: «BOWIE IN LETTERATURA, LETTERATURA IN BOWIE» Ore 16.15 – Proiezione video di Giorgio Magarò Ore 16.30 – Mauro Luppi in: «TELLING LIES, L’ALTRA DISCOGRAFIA DI DAVID BOWIE» Ore 17.15 – Proiezione video VCS3 di Ivano Boselli Ore 17.30 – Flaviano Bosco in:«RAGAZZI SELVAGGI, THE RISE AND THE FALL OF DAVID BOWIE E W.S. BURROUGHS» Ore 18.15 – Proiezione video «Give Everything> di D. Pensavalle Ore 18.30 – Concerto Acustico: CAMILLA FASCINA & NICOLETTA NOÉ Ore 20.00 – Cena a buffet (solo su prenotazione) Ore 22.30 – Concerto: Andrea Chimenti canta Bowie Ore 23.45 – Rock Icons DjSet a cura di Daniele Pensavalle & Rosy Stardust VeeJay Media: Camilla Fascina in “Time” (David Bowie) con Lindsy Kemp https://www.youtube.com/watch?v=D7pHuGWFOyA Nicoletta Noé in Absolute Beginners (David Bowie) https://www.youtube.com/watch?v=sftodmqKFfA Andrea Chimenti “Lazarus” tratto dal concerto ad Ascoli Piceno il 16 marzo 2017 https://www.youtube.com/watch?v=I6D6x3jUkjc Link utili Associazione DB Blackstar : www.davidbowieblackstar.it

