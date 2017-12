"David Bowie Night": il 10 gennaio all'Alcatraz

David Bowie Night mercoledì 10 gennaio 2018, all'Alcatraz, omaggia il cantautore scomparso con una serata in compagnia di Andie, fondatodare dei Bluevertigo insieme a Morgan.

Lo show musicale Andy & White Dukes rende tributo alla leggendaria vita di Bowie. Sul palco Andy -che si destreggia tra voce, sax, tastiere e cambi d'abito- insieme ad Alberto Linari alle tastiere, Alessandro De Crescenzo alla chitarra, Marco Vattovani alla batteria, Max Pasut al basso e Nicole Pellicani come voce femminile.

Il concerto prenderà il via da Station to station (colonna sonora del film Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino), per poi ripercorrere la straordinaria carriera del Duca Bianco attraverso classici come Space Oddity, Heroes e Let’s dance.

Ospiti speciali della serata, inoltre, saranno i ballerini Alessandro Bidinat e Anna Carbone (Azzurra Danza di Feletto Umberto), campioni italiani di danza standard nel 2015, che proporranno due coreografie realizzate sui brani Varsavia e Life on Mars.

A seguire dopo la performance, dj set glam rock a cura di Roky & Ringo di Virgin Radio.