Davide Brienza live

Una serata dedicata alla musica live con Davide Brienza, artista lucano che si esibirà sul nostro palco. 🎙

Giovanissimo, viene in contatto con una delle più grandi forme d’arte: la musica.

Una passione che si è tramandata da padre in figlio dando vita ad un bagaglio di storie che si è portato dietro dalla Basilicata, sua terra. 🍃

Serata dedicata allo storytelling, con brani inediti, spiritual Blues, Folk e cantautorato che costruiranno un percorso fatto di storie, fantasmi, polvere e sogni. 🎼



EVENTO GRATUITO per i possessori di hug card.