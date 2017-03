Animali Fantastici e Dove Trovarli: incontro con Davide Perino, la voce italiana di Eddie Redmayne

Per i tutti i fan del magico mondo di Harry Potter, in occasione dell’uscita in Home Video del film vincitore dell’Academy Award per i migliori costumi ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI, Warner Bros. Entertainment Italia è lieta di invitare pubblico e stampa all’incontro con il doppiatore DAVIDE PERINO, che ha prestato la voce al Premio Oscar® Eddie Redmayne - il “magizoologo” Newt Scamander - il 1 aprile alle ore 17:00, presso il Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano.

Davide Perino leggerà dal vivo un passo tratto dal libro omonimo di J.K. Rowling edito da Salani, sceneggiatura originale del film, incontrerà fan e pubblico e risponderà alle domande dei giornalisti. Saranno inoltre presentate alcune clip estratte dai contenuti speciali dell’edizione Blu-Ray del film. Infine, lo store sarà teatro di magici momenti di intrattenimento grazie alla presenza dei Cosplayer che dalle 15:00 alle 19:00 accoglieranno i fan per un’immersione totale nel mondo Potteriano.

Davide Perino è un attore e doppiatore italiano, famoso per essere la voce ufficiale di Elijah Wood (Il signore degli anelli, Se mi lasci ti cancello, Ogni cosa è illuminata) e di Jesse Eisenberg (The Social Network, To Rome with Love, Batman v Superman: Dawn of Justice). Ha prestato la voce a Eddie Redmayne anche in La teoria del tutto. Grazie alla sua voce, Perino ha vinto diversi premi per il suo lavoro di doppiaggio.

Il film è disponibile dal 28 marzo in DVD, BLU-RAY™, BLU-RAY 3D™ e 4K ULTRA HD™ e a noleggio su tutte le piattaforme digitali e su Infinity, Premium Play e SKY Primafila.

Dal 13 marzo il film è già a disposizione per l’acquisto in Digital Download, anche in HD, su tutte le piattaforme digitali: iTunes, Google Play, TIMvision, Chili, Wuaki, PlayStation Store, Microsoft Film & TV.

Animali Fantastici e Dove Trovarli vede nel cast Katherine Waterston (Steve Jobs, Vizio di forma) nei panni di Tina, il vincitore del Tony Award Dan Fogler (The 25th Annual Putnam County Spelling Bee) è Jacob, Alison Sudol (Transparent) è la sorella di Tina, Queenie, Ezra Miller (Un disastro di ragazza, l’imminente Justice League) interpreta Credence, la due volte nominata agli Oscar Samantha Morton (In America, Accordi e disaccordi) è Mary Lou Barebone, il Premio Oscar Jon Voight (Tornando a casa, Ray Donovan) è Henry Shaw, Carmen Ejogo (Selma-La strada per la libertà) è Seraphina Picquery, e infine Colin Farrell (Saving Mr. Banks,True Detective) interpreta Percival Graves.

Il film segna il debutto di J.K. Rowling come sceneggiatrice dopo l’adattamento della serie di libri di Harry Potter in una delle più fortunate saghe cinematografiche di tutti i tempi. Nello scrivere la sceneggiatura del film si è ispirata al testo della scuola di Hogwarts “Animali Fantastici e Dove Trovarli” scritto dal suo personaggio Newt Scamander.