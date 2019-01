Davide Van de Sfroos in concerto: martedì 15 gennaio al Teatro Argentia di Gorgonzola

Martedì15 gennaio al Teatro Agrentia di Gorgonzola (Milano) Davide Van De Sfroos si esibirà in Tour de Nocc, il nuovo tour teatrale del cantautore che vede in scaletta, oltre ai brani più famosi del suo repertorio in veste totalmente rivisitata, alcune ballate inedite mai eseguite prima.

L’artista salirà sul palco vita ad uno spettacolo suggestivo, con sfumature swing e jazz. Van De Sfross verrà accompagnato dai musicisti Angapiemage Galliano Persico (violino, tamburello, cori), Riccardo Luppi (sax tenore e soprano, flauto traverso), Paolo Cazzaniga (chitarra elettrica e acustica, cori) e Francesco D’Auria(batteria, percussioni, tamburi a cornice, hang).

Biglietti disponibli su TicketOne.