Davide Van de Sfroos e Vincenzo Zitello ai rock files live di Lifegate radio

Quella del 26 aprile, si profila come una puntata di altissimo livello dei Rock Files Live di LifeGate Radio, il programma radiofonico dedicato alla musica dal vivo condotto da Ezio Guaitamacchi. A calcare il palco dello Spirit De Milan saranno due artisti italiani dalla grandissima esperienza: Davide Van De Sfroos e Vincenzo Zitello. Davide Van De Sfroos uno dei più amati cantautori italiani, ha fatto del dialetto comasco, o laghée come gli piace chiamarlo, un vero e proprio marchio di fabbrica: la maggior parte dei suoi testi, infatti, è pensata, scritta e cantata in dialetto tramezzino che sembrerebbe più una vera e propria lingua piuttosto che un vernacolo. In quindici anni di carriera musicale solista, ha pubblicato sei album di inediti, ha ricevuto il Premio Maria Carta e ha vinto due volte il Premio Tenco, classificandosi quarto alla 61ª edizione del Festival di Sanremo con "Yanez".

L'artista presenterà dal palco dello Spirit la sua nuova app scaricabile da Google Play e App Store e grazie alla quale sarà possibile ascoltare in anteprima il nuovo singolo "Padre Mazinga" per festeggiare la nuova avventura che attende Davide: il 9 giugno suonerà a San Siro. "Dopo aver fatto un po' di tutto, come il Genesio, qualcosa mancava e si è sentita l'esigenza di concretizzarlo, questo sogno e di credere nell'urlo dei sostenitori di quest'avventura", conferma Davide.

"Per uno che non ha mai giocato a calcio neppure all'oratorio, entrare in campo a San Siro è come andare sulla luna". Il secondo ospite della serata passerà dagli scenari lombardi del lago di Como, alle atmosfere celtiche evocate dalla sua arpa: Ezio Guaitamacchi inviterà sul palco dello Spirit De Milan il concertista e compositore Vincenzo Zitello, uno dei più importanti arpisti al mondo. Primo divulgatore e pioniere dell'arpa celtica in Italia, Vincenzo ha frequentato lo stage d'arpa celtica al "Ti Kendal'h" in Bretagna con Alan Stivell.

La sua lunga carriera l'ha visto protagonista di momenti epici: per esempio, ha accompagnato un reading del mitico poeta della beat generation Allen Ginsberg, ha composto musica religiosa per il Vaticano interpretando una sua Ave Maria alla presenza di Papa Giovanni Paolo II e ha collaborato con moltissimi artisti del calibro di Ivano Fossati, Franco Battiato e Fabrizio De Andre.

Come solista, ha pubblicato 10 album e il 26 aprile presenterà al pubblico dello Spirit alcuni brani tratti dal suo ultimo lavoro, Metamorphose XII. Il doppio disco presenta i dodici brani che lo compongono in due versioni: in una vengono suonati dalla sola arpa di Zitello, mentre nell'altra l'esecuzione è accompagnata da un'orchestra di 21 elementi di grande prestigio internazionale come Hevia, Mario Arcari, Livio Gianola, Walter Keiser, Vic Vergeat, Claudio Pascoli.

A far da cornice agli artisti di RockFilesLive! sarà lo Spirit De Milan, el sit to be, con la sua atmosfera sincera della vecchia Milano, tra musica, canzoni e dialetto: quella jazz degli anni del proibizionismo americano o l'atmosfera del Derby dove nasceva il cabaret a Milano. Un locale capace di offrire ogni sera un'esperienza unica e diversa, dalle serate Ye Ye anni settanta alla milonga classica in stile Buenos Aires, tutto tra buon cibo e cocktail di altissimo livello.

Il programma, registrato live dallo Spirit de Milan, verrà riproposto agli ascoltatori di LifeGate Radio in FM (Milano e Lombardia 105.1) e online, o tramite l'apposita app mobile per Android e IOS, venerdì 1 maggio alle ore 23:00. Per partecipare alla serata - ingresso libero sino a esaurimento posti - compilare l'apposito form in esclusiva sul sito http://www.lifegate.it/persone/eventi/rock-files-live-davide-van-de-sfroos-e-vincenzo-zitello