Van De Sfroos in concerto a Milano il 21 aprile

Il 21 aprile il tour Folk Cooperatour di Davide Van De Sfroos farà tappa all'Alcatraz.

Il musicista lariano il cui nome d'arte significa "vanno di contrabbando" in dialetto comasco, con il suo ultimo disco fa ritorno alle radici folk che da sempre lo contraddistinguono e si affida agli Shiver, giovane band dotata di un armamentario di chitarre, mandolino, banjo, violino, piano, tromba, lap-steel, contrabbasso, cassa, cembalo e cori.

Davide Van De Sfroos è il più importante esponente del nuovo folk rock italiano, un traguardo raggiunto con vent’anni di affollatissimi concerti e una manciata di dischi completamente al di fuori di ogni logica commerciale che hanno venduto, complessivamente, 350mila copie.

Non è stata da meno neanche l'ultima esperienza con Synfuniia, il disco di 14 brani riarrangiati per orchestra sinfonica proposto per due date live al Teatro degli Arcimboldi di Milano, che ha registrato il tutto esaurito in prevendita.

L'idea della tournée Folk Cooperatour è quindi quella di un riavvicinamento alla freschezza e all'energia degli inizi con un concerto che si preannuncia memorabile.