De La Soul in concerto: il 3 novembre all'Alcatraz

In occasione di JazzMi, venerdì 3 novembre De La Soul sarà all'Alcatraz per un'esibizione live.

Nato nel 1987 a Long Island, NY, il trio è riuscito a cambiare lo scenario hip hop contemporaneo. Ritmi soavi si combinano a testi dai temi sociali, ne risultano brani impavidamente innovativi, che li hanno resi noti ed apprezzati nel mondo del rap, jazz, funk e soul.

Nel concerto dell'Alcatraz i De La Soul presenteranno il loro ultimo album in studio And The Anonymous Nobody, uscito nel 2016 e candidato ai Grammy Awards.