De naturis - Storia di un progetto tra arte e solidarietà

Sarà per la prima volta in mostra a Milano, con il patrocinio del Municipio 6, l'esposizione/reportage fotografico che documenta il progetto sociale “De Naturis – Dialogo tra arte e natura”, nato dall’incontro della cooperativa sociale milanese Fraternità e Amicizia con l’azienda piemontese Distillerie Berta.

Il legame di amicizia che da quattro anni lega a doppio filo la cooperativa, che opera nel servizio alle persone con disabilità, con le storiche Distillerie della famiglia Berta di Roccanivo, sarà protagonista nel primo weekend di ottobre negli spazi espositivi Seicentro di Lorenteggio.

De Naturis ha consentito a dieci artisti con disabilità intellettiva di realizzare un progetto d’arte site-specific nella Collina degli Aromi, parco naturalistico di 8 ettari che circonda la sede dell’azienda Distillerie Berta a Casalotto di Mombaruzzo (AT), nelle colline del Monferrato. Diverse installazioni multisensoriali a grandezza naturale, sorte sulla base dei progetti ideati e realizzati dai ragazzi, si snodano in un percorso in totale armonia con il paesaggio e sono visitabili con i tour guidati organizzati dall’azienda.

La mostra racconta ai visitatori il “viaggio” esperienziale che i ragazzi hanno vissuto insieme alla famiglia Berta, partendo dall’incontro con la Natura, le stagioni e i quattro elementi per l’ideazione delle opere e il loro collocamento all’interno del parco.

Nel laboratorio del Centro d’Arte di Fraternità e Amicizia, che racchiude diversi progetti con lo scopo di costituire un vero e proprio “Circolo delle Arti” per l’inclusione sociale con la mediazione dell’arte, il gruppo, coordinato dalle arte-terapiste Paola Ghinatti e Giuditta Maccalli, con ilcontributo dell’Architetto Giovanni De Lucchi, ha sviluppato il legame che unisce l’uomo alla natura nella relazione spazio-temporale delle metamorfosi e dei sottili cambiamenti di ogni giorno.

