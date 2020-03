De Nora supporta la protezione civile nel combattere l’emergenza coronavirus - covid-19

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano, 6 Marzo 2020 - Industrie De Nora S.p.a., nell’ambito delle azioni mirate a consolidare la propria responsabilità sociale, offre la propria partnership alla Protezione Civile, concedendo in comodato gratuito 4 sistemi elettrochimici per la produzione in loco di cloro attivo (in forma di ipoclorito di sodio). Le macchine saranno prese in carico dal Comune di Codogno e posizionate presso la sede del COM3 di Lodi in Codogno e saranno utilizzate dal personale della Protezione Civile per la produzione di ipoclorito di sodio al fine di soddisfare le esigenze dei 10 comuni ricompresi nella predetta zona rossa. L'ipoclorito è uno degli ingredienti attivi riconosciuti idonei per la disinfezione di superfici dure, efficace per la prevenzione contro la proliferazione del virus COVID-19, come riportato dalle linee guida dell’organizzazione mondiale della sanità (WHO / OMS) e confermato dalla National Environmental Agency (NEA) di Singapore. Fedeli all’invenzione originale del suo fondatore Oronzio De Nora, che inventò e brevettò nel 1922 l’ Amuchina (ora di Angelini Pharma), i sistemi De Nora per l’elettroclorazione sono in grado di produrre ipoclorito elettrolitico, utilizzando i DSA® elettrodi inventati dallo stesso Oronzio, partendo solamente da una soluzione salina (sale da cucina disciolto in acqua) e corrente elettrica. L’Azienda ha già fornito sistemi analoghi in Cina, Giappone e Singapore per la sanificazione / disinfezione dei propri uffici / siti produttivi, e la città cinese di Nankang, per aiutare la popolazione nei processi di disinfezione di edifici e altre aree pubbliche, sta utilizzando due impianti in origine destinati alla potabilizzazione delle acque. De Nora, grazie al prezioso coordinamento e alla prontezza della Protezione Civile, ha messo a disposizione 4 sistemi per la produzione di ipoclorito di sodio, nonché il supporto agli operatori in termini di formazione e competenze relative alle modalità di utilizzo delle apparecchiature e delle soluzioni prodotte.