A partire da martedì 30 giugno presso la Libreria Bocca in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, Locale Storico d’Italia con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Medaglia d’oro della Camera di Commercio di Milano, si terrà un’esposizione di opere dell’artista Maddalena Barletta curata e organizzata da MADE4ART - Comunicazione e servizi per l’arte e la cultura. In mostra una selezione di lavori realizzati da Maddalena Barletta che fondono armonicamente pittura, graffito, fotografia e materiale cartaceo tratto da libri e manoscritti antichi, opere di grande raffinatezza e profonda poesia che acquistano presenza materica e tridimensionalità proprio grazie alla commistione di tecniche ed elementi diversi. Le composizioni De Rerum Scriptura sono un vero e proprio omaggio alla scrittura e al libro nell’epoca della tecnologia e della multimedialità, nella consapevolezza che media differenti possono diffondere l’arte e la cultura, nella contemporaneità come nel passato. L’esposizione verrà presentata con una diretta Web accessibile a tutti tramite il profilo Instagram della Libreria Bocca “@libreriabocca1775” in data martedì 30 giugno alle ore 11 con gli interventi di Giorgio Lodetti (Libreria Bocca), Elena Amodeo (MADE4ART), Vittorio Schieroni (MADE4ART); le opere di Maddalena Barletta resteranno in mostra per una decina di giorni con gli orari di apertura della Libreria Bocca. Maddalena Barletta. De Rerum Scriptura Martedì 30 giugno 2020 ore 11 - diretta Instagram di presentazione Orari Libreria Bocca: lunedì - venerdì ore 10 - 17, sabato - domenica ore 10.30 - 16.30 Libreria Bocca | Galleria Vittorio Emanuele II 12, 20121 Milano www.libreriabocca.com | libreriabocca@libreriabocca.com | 02.86462321, 02.860806 Comunicazione a cura di MADE4ART | Comunicazione e servizi per l’arte e la cultura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo www.made4art.it | press@made4art.it